Этим летом федеральную поддержку в Татарстане получат четыре фестиваля

Три мероприятия пройдут в Болгаре, один — в Крутушке

Этим летом в рамках национального проекта получат четыре фестиваля, сообщил сегодня председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Три мероприятия пройдут в Болгаре, один — в Крутушке.

Речь идет о фестивале средневекового боя «Великий Болгар» (8—9 августа), этническом фестивале «Крутушка» (21—23 августа) и фестивале воздушных змеев и воздухоплавания «Мечтатели» — последний пройдет в два этапа, 11—14 и 16—19 июля.



Напомним, фестиваль средневекового боя вернулся в Болгар после двухлетнего перерыва. Он впервые выйдет с территории центральной части Болгарского музея-заповедника и увеличится по площади практически в 2,5 раза. «Это будет новый фестиваль, сохраняющий старые добрые традиции», — говорят организаторы.



Галия Гарифуллина