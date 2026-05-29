В отношении татарстанца, оправдавшего атаки БПЛА, возбудили уголовное дело
Соответствующие комментарии мужчина публиковал в Telegram
Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Казани по статье об оправдании терроризма.
Как сообщила пресс-служба УФСБ по республике, мужчина опубликовал в Telegram комментарии, оправдывающие атаки украинскими БПЛА. Позже его деятельность обнаружили и пресекли сотрудники службы безопасности, а на основании полученных материалов УФСБ СУ СК России по Татарстану следователи возбудили уголовное дело.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
