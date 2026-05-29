Врачи РКБ восстановили плечо жительнице Татарстана, использовав часть кости ее таза

Ранее вывих бы вправили и отправили на пластику и реконструкцию тканей

Фото: Динар Фатыхов

Врачи Республиканской клинической больницы сделали пластику плечевого сустава женщине из Татарстана, использовав часть кости ее таза. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

— 19 мая 32-летняя фитнес-тренер получила травму, упав с мотоцикла. Помимо сотрясения головного мозга, девушка получила сложный вывих с вдавленным переломом головки левой плечевой кости. Еще некоторое время назад травматологи вправили бы вывих плеча, а потом в плановом порядке отправили бы на пластику и реконструкцию тканей, как это делается при подобных травмах, — написал министр в «МАКС».

Завотделением травматологии №1 Гамиль Гарифуллов назвал проведенную операцию наивысшим пилотажем в неотложной травматологии. По его словам, сложность заключается в доступе к месту перелома и восстановлении тканей, мышц и сухожилий.

Абашев подчеркнул, что сейчас у пациентки уже заживает перелом. Позже ее ждет реабилитация плеча.

Никита Егоров