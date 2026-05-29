Татарстанцев предупредили о мошенниках со схемой «зимних скидок на ЖКХ»

Сотрудники госучреждений никогда не просят по телефону сообщать пароли и данные карт

Мошенники стали предлагать жителям Татарстана фиктивные зимние скидки на ЖКХ. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками соцзащиты или управляющими района, и говорят о якобы введенных «зимних» скидках на «коммуналку», предлагая быстро оформить льготу. Об этом сообщили в Минфине республики.

— Как только жертва соглашается, начинается самое опасное. Чтобы «привязать лицевой счет» или пройти «идентификацию личности», человека просят назвать код из СМС. Преступники создают иллюзию официального звонка, ссылаясь на несуществующие нормативные акты, — говорится в сообщении.

Татарстанцам напомнили, что сотрудники госучреждений никогда не просят по телефону сообщать пароли, данные карт или коды подтверждения.

Никита Егоров