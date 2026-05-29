В Рособрнадзоре назвали планируемую дату проведения устного экзамена по истории

Проверка пройдет вне основного периода проведения экзаменов

Фото: Динар Фатыхов

Обязательный устный экзамен по истории хотят организовать для всех девятиклассников в феврале-марте 2028 года. Причем проверка пройдет вне основного периода проведения экзаменов, чтобы не перегружать школьников и учителей, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит «Интерфакс».

— В феврале или марте 2028 года планируется (сдавать, — прим. ИФ) уже устный экзамен по истории обязательно для всех выпускников девятых классов. Историю можно проводить не в основной период, поэтому перегруза с количеством экзаменов тоже не будет, — сказал он.

Музаев добавил, что модель проведения экзамена разработают, когда услышат обратную связь от учителей из всех регионов России.

Как объяснил глава Рособрнадзора, история развивает мировоззрение. Экзамен проведут именно в устной форме, чтобы выпускник аргументировал свою позицию с упором на исторический опыт своей Родины. Такую проверку нужно проводить именно для девятиклассников, потому что более 40% учеников в дальнейшем продолжают обучение в колледжах.

Никита Егоров