В Татарстане ввели режим ракетной опасности

В Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты

В Татарстане ввели режим ракетной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

— Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Порядок действий населения в случае ракетной опасности аналогичен действиям при угрозе атаки БПЛА, — говорится в сообщении.

Никита Егоров