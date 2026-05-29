В Татарстане ввели режим ракетной опасности

15:08, 29.05.2026

В Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты

В Татарстане ввели режим ракетной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

— Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Порядок действий населения в случае ракетной опасности аналогичен действиям при угрозе атаки БПЛА, — говорится в сообщении.

Также в Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты.

Никита Егоров

Общество Татарстан

