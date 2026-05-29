МИД Румынии вызвал российского посла после ЧП с БПЛА в Галаце
В результате инцидента пострадали два человека
МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липова после ЧП с падением БПЛА в городе Галац. Об этом заявила глава министерства иностранных дел страны Оана Цою.
— Посол России был вызван в МИД, — сказала она (перевод по РИА «Новости»).
Ранее Минобороны сообщило, что БПЛА попал в крышу дома в Галаце. В итоге пострадали два человека. Власти страны без каких-либо доказательств обвинили в ситуации Россию. Причем румынские военные, отслеживая беспилотник через радиолокационные системы, не перехватили дрон.
Цою добавила, что Румыния примет все нужные дипломатические меры в ответ на серьезное нарушение международного права и своего воздушного пространства.
