МИД Румынии вызвал российского посла после ЧП с БПЛА в Галаце

13:41, 29.05.2026

В результате инцидента пострадали два человека

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липова после ЧП с падением БПЛА в городе Галац. Об этом заявила глава министерства иностранных дел страны Оана Цою.

— Посол России был вызван в МИД, — сказала она (перевод по РИА «Новости»).

Ранее Минобороны сообщило, что БПЛА попал в крышу дома в Галаце. В итоге пострадали два человека. Власти страны без каких-либо доказательств обвинили в ситуации Россию. Причем румынские военные, отслеживая беспилотник через радиолокационные системы, не перехватили дрон.

Цою добавила, что Румыния примет все нужные дипломатические меры в ответ на серьезное нарушение международного права и своего воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что в отношении татарстанца, оправдывавшего атаки БПЛА, возбудили уголовное дело.

Никита Егоров

