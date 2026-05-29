В Казани в июне появится новая остановка для четырех маршрутов трамваев
Остановочный пункт называется «Кировский мост»
С 6 июня в Казани введут остановку для трамваев №1, 5, 5а, 7 под названием «Кировский мост» — «Киров күпере».
Как сообщили в комитете по транспорту столицы Татарстана, остановка будет находиться в районе пересечения ул. Саид-Галеева — ул. Кремлевская Набережная в обоих направлениях.
