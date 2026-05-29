Россиянам с 1 июня запретят пользоваться телефоном около колонок на АЗС

10:45, 29.05.2026

В качестве санкций за нарушение заправочная станция может аннулировать оплату или потребовать освободить территорию

В России с 1 июня за разговор по телефону вне салона автомобиля на АЗС водителям могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправке. Об этом сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева, чьи слова приводит ТАСС.

Отмечается, что речь идет о ситуациях, когда человек разговаривает по телефону у колонки, так как может возникнуть случайная искра. Мера вводится в рамках ужесточения противопожарных правил со стороны МЧС.

Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале.

В качестве санкций за такое нарушение АЗС может отключить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию. Допускается также вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности.

Никита Егоров

