Аэропорт Бугульмы закрыли из-за ракетной опасности

15:50, 29.05.2026

Воздушная гавань города не принимает и не выпускает самолеты

Фото: Артем Дергунов

Для аэропорта Бугульмы, вслед за Казанью и Нижнекамском, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в МЧС.

Ограничения связаны с веденной в республике «Ракетной опасностью». Недавно в городах Татарстана звучали сирены, а в ГУ МЧС по РТ напомнили о технике безопасности.

Наталья Жирнова

