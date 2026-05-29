Аэропорт Бугульмы закрыли из-за ракетной опасности
Воздушная гавань города не принимает и не выпускает самолеты
Для аэропорта Бугульмы, вслед за Казанью и Нижнекамском, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в МЧС.
Ограничения связаны с веденной в республике «Ракетной опасностью». Недавно в городах Татарстана звучали сирены, а в ГУ МЧС по РТ напомнили о технике безопасности.
