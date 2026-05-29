В Татарстане с начала 2026 года зафиксировали пять случаев клещевого энцефалита

Один из них — ввозной

С начала года в республиканские больницы обратились более 2,6 тыс. татарстанцев в связи с укусами клещей. Причем 604 человека из общего количества пациентов — дети. У пяти членистоногих, снятых с людей, выявили энцефалит, у 256 — боррелиоз, еще у 12 — анаплазмоз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Помимо этого, в республике зафиксировали завозной случай клещевого энцефалита. Одного из пациентов клещ укусил, когда пострадавший отдыхал в Челябинской области.

В ведомстве подчеркнули, что в Татарстане обрабатывают от клещей парки, скверы и другие общественные места. Иммунизацией против энцефалита охвачены 9,9 тыс. человек (72% от плана).

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество укусов клещами сократилось почти в полтора раза за год.

Никита Егоров