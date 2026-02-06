Чистый убыток КАМАЗа вырос более чем в 11 раз

Фото: Артем Дергунов

По данным ресурса «Интерфакс. Рынки», финансовое положение ПАО «КАМАЗ» в 2025 году существенно ухудшилось. Чистый убыток компании по РСБУ вырос более чем в 11 раз и достиг 37 миллиардов рублей.

Значительное влияние на финансовые результаты оказало увеличение процентных расходов. За прошедший год они составили 35,6 миллиарда рублей, что существенно выше показателя 2024 года (21,4 миллиарда рублей).

Параллельно с этим наблюдается снижение выручки компании. За отчетный период показатель уменьшился на 2,5% и составил 315,2 миллиарда рублей.

Примечательно, что в 2026 году КАМАЗ нацелился извлечь выручку в 977 млрд рублей. Доля экспорта должна дойти до 17% от общего объема продаж.

Наталья Жирнова