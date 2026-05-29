В Татарстане направят 100 млн рублей на грант «Алгарыш в сфере ИИ»

Грант выдается на подготовку специалистов в ведущих зарубежных образовательных и научных организациях

Фото: Динар Фатыхов

Из бюджета Татарстана выделят 100 млн рублей на грант «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта». Размер одной денежной премии — 10 млн рублей, следует из постановления кабмина республики, опубликованного на портале правовой информации. Напомним, что грант выдается на подготовку специалистов в ведущих зарубежных образовательных и научных организациях в 2026 году.

На получение гранта могут претендовать татарстанцы, имеющие постоянную регистрацию в республике, в возрасте до 35 лет. Также претендент должен иметь высшее образование или учиться на последнем курсе бакалавриата или специалитета. Подготовку проведут в топовых зарубежных организациях мира. При этом учреждения из недружественных стран в этот перечень не входят.

Грантом можно оплатить учебу, медстраховку во время обучения, расходы на транспорт до места учебы и обратно и проезд на летние каникулы. Кроме того, грант покрывает расходы на проживание и питание в период подготовки.

Грантополучатель обязан пройти обучение и получить диплом зарубежной организации, после чего в 30-дневный срок трудоустроиться в сфере искусственного интеллекта либо на должность, связанную с применением технологий ИИ в Татарстане. Также он должен отработать у работодателя три года с даты получения диплома.

Никита Егоров