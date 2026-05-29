Жительница Казани получит 1 млн рублей за спасение ребёнка

Женщина вытащила тонущего мальчика из ледяной воды

Фото: Инна Серова

Жительница Казани Галия Ситдикова получит 12-ю премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение тонущего ребёнка. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По данным телеканала, женщина, приехав с супругом на рыбалку, увидела кричащего на берегу ребенка. Взрослые тут же заметили, что его друг захлёбывается и тонет. Галия прыгнула в ледяную воду и вытащила мальчика.

По словам Симоньян, размер премии — 1 млн рублей. Ее вручают простым людям, кто спасает людей, рискуя собой.

Никита Егоров