Жительница Казани получит 1 млн рублей за спасение ребёнка
Женщина вытащила тонущего мальчика из ледяной воды
Жительница Казани Галия Ситдикова получит 12-ю премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение тонущего ребёнка. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
По данным телеканала, женщина, приехав с супругом на рыбалку, увидела кричащего на берегу ребенка. Взрослые тут же заметили, что его друг захлёбывается и тонет. Галия прыгнула в ледяную воду и вытащила мальчика.
По словам Симоньян, размер премии — 1 млн рублей. Ее вручают простым людям, кто спасает людей, рискуя собой.
