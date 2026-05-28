Московский суд арестовал директора департамента Минтранса Васильченко
Его подозревают в получении крупной взятки
Московский Басманный суд арестовал директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта российского Минтранса Александра Васильченко. Его обвиняют в получении крупной взятки, пишет ТАСС.
На данный момент Васильченко заключили под стражу до 25 июля 2026 года.
По данным следствия, с 2021-го по 2022 год Васильченко, занимая должности первого зампредседателя комитета транспорта и автодорог, а затем первого зама главы Минтранса Курской oбласти, получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, входящих в его cлужебные полномочия. Сумма взятки не раскрывается.
