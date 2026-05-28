Адвокат Айвар объяснила, в каких случаях возможен неравный раздел имущества при разводе

Если один из супругов не согласен с решением суда, то он может обратиться в Верховный суд РФ

Фото: Артем Дергунов

Неравный раздел имущества при разводе супругов возможен, если объясняется обстоятельствами. Об этом «Реальному времени» сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар.

— Важно понимать, что сам по себе неравный раздел имущества еще не означает недействительность брачного договора. Соотношение 50/50, 40/60 или даже иной дисбаланс могут признать допустимым, если он разумно объясняется обстоятельствами: вкладом супругов, источником приобретения имущества, распределением долгов, бизнес-рисками, семейными договоренностями, — сказала она.

Еще адвокат отметила, что если один из супругов не согласен с решением суда, то он может обратиться в Верховный суд РФ.

Никита Егоров