Brent подорожала до $111,08 за баррель

Нефть растет третью сессию подряд на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана

Мировые цены на нефть растут третью торговую сессию подряд на фоне новых угроз президента США Дональд Трамп в адрес Ирана, сообщает «Интерфакс».

По данным торгов, к 8:13 мск июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,31, или на 1,19%, до $111,08 за баррель.

По итогам предыдущей сессии в понедельник нефть Brent выросла на $0,74 (0,68%) и закрылась на уровне $109,77 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,85, или на 2,54%, — до $115,26 за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракт на WTI вырос на $0,87 (0,78%) и составил $112,40 за баррель.

Ариана Ранцева