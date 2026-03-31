Культурные и спортивные мероприятия апреля: куда сходить в Казани

Афиша концертов, постановок, шоу и детских мероприятий второго месяца весны в столице Татарстана

Международный фестиваль «Рахлинские сезоны», концерты Артура Пирожкова, Лолиты, Uma2rman и Thomas Mraz, несколько комедийных и не очень постановок московских театров, мюзиклы, ледовое шоу Этери Тутберидзе с олимпийскими чемпионами, юмор от комиков Ильи Соболева и Саши Малого и в шоу «Однажды в России», домашние матчи УНИКСа и «Рубина» — все то, что готовит концертная, культурная и спортивная программа Казани для своих гостей и жителей в апреле. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Концерты

Группа «Рок-острова»

2 апреля. Korston. 6+

В рамках юбилейного шоу зрители смогут насладиться как легендарными хитами «Белым снегом», «Лишь только солнце», «Маленькая колдунья», «Я ваша тайна», «Ничего не говори», так и свежими музыкальными композициями.

XV международный фестиваль «Рахлинские сезоны»

4, 10, 15, 18 апреля. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. 6+



В рамках XV Международного фестиваля «Рахлинские сезоны» Государственный академический симфонический оркестр Татарстана представит четыре концерта. 4 апреля под управлением Александра Сладковского прозвучат произведения Вагнера, Мендельсона и Малера с участием пианистки Стефании Поспехиной. 10 апреля Владимир Спиваков будет дирижировать «Кармен-сюиту» и «Болеро». 15 апреля Филипп Чижевский представит Третью симфонию Брукнера, а 18 апреля Даниэль Шомодьи-Тот вместе с Марцеллом Сабо представят программу венгерской музыки.



Артур Пирожков

4 апреля. Kazan Expo. 6+

Александр Ревва, создавший яркий образ Артура Пирожкова, представит шоу с любимыми хитами — «Как Челентано», «Чика», «Зацепила», «Алкоголичка» и другими.



Моцарт и Сальери

7 апреля. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. 6+

В Казани стартует «Весенний Моцартовский фестиваль» Международного концертного оркестра Казанской консерватории, приуроченный к 270-летию со дня рождения великого композитора. В программе фестиваля — концертная постановка «Моцарт и Сальери», где наряду со знаменитыми произведениями Вольфганга Амадея Моцарта впервые в столице Татарстана прозвучат редко исполняемые сочинения его современника Антонио Сальери, в том числе увертюра к опере «Данаиды» и Концерт для фортепьяно. Художественным руководителем и дирижером концерта выступит профессор Вадим Дулат-Алеев.

Zoloto

10 апреля. Korston. 16+

Музыкант Zoloto (Владимир Золотухин) анонсировал старт тура «Сколько уже дней», который начнется с 1 апреля 2026 года. В рамках новой концертной программы зрители услышат как проверенные временем хиты «Не произошло», «Грустно на афтепати» и «Улицы ждали», так и новые композиции в исполнении артиста и его музыкального коллектива.

Рем Дигга

11 апреля. Korston. 16+

Хип-хоп и рэп-исполнитель возвращается с большим концертом на сцену Казани. Известно, что он исполнит все свои лучшие треки.

Лолита

12 апреля. Kazan Expo. 18+

Концерты Лолиты отличаются особой атмосферой доверительного общения со зрителем. Прозвучат такие хиты, как «Ориентация», «Пошлю его на», «Шампанское» и «Шпилька-каблучок».

Драгни

12 апреля. Reborn. 12+

Российский певец, музыкант, участник шоу «Новая звезда» Драгни приезжает в Казань исполнить свои хиты «Минус на минус», «Кометы», «Евангелие от вселенной» и т. д.

Thomas Mraz

16 апреля. Big Twin Arena. 16+

Российский музыкант Thomas Mraz анонсировал масштабный тур, приуроченный к десятилетию выхода его культового альбома «May 13». В рамках концертов поклонники смогут услышать как проверенные временем хиты, такие как Rolling Stoner, Gloucoma и Houston, так и новый материал, который будет представлен публике во время гастрольного тура.

Pompeya

18 апреля. Big Twin Arena. 16+

Московская инди-поп группа Pompeya, известная хитом «90» и саундтреками к популярным сериалам («Кухня», «Универ»). Коллектив, завоевавший любовь как среди миллениалов, ностальгирующих по 2010-м, так и среди молодой аудитории, отправится в тур.

Грезы Эдварда Грига

19 апреля. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. 6+

Концерт современной обработки произведений норвежского композитора-романтика Эдварда Грига, где Государственный струнный квартет Татарстана вместе с приглашенными музыкантами на фортепиано, контрабасе и ударных приглашает в музыкальное путешествие по красотам Норвегии. Музыка Грига будет дополнена специально подготовленным видеорядом.

Radio Tapok

20 апреля. IT-парк им. Башира Рамеева. 6+

Концертная программа представит музыкальное шоу с пиротехническим и световым оформлением. В сет-лист войдут как проверенные временем хиты, ставшие визитной карточкой исполнителя, так и концептуальные военно-исторические произведения, среди которых особое место занимают композиции «Высота 776», «Цусима» и «Петропавловск».

Ани Лорак

20 апреля. Kazan Expo. 12+

Ани Лорак представляет новое шоу «Aура», которое станет логическим продолжением ее программ «Каролина» и «Дива». В новой постановке, объединяющей музыку, театр и современные технологии, певица приглашает зрителей погрузиться в свой внутренний мир.

Uma2rman

22 апреля. Kazan Expo. 12+

Группа Uma2rman, основанная братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими из Нижнего Новгорода, готовится к масштабным стадионным концертам, где прозвучат ставшие культовыми хиты «Прасковья», «Проститься» и «Ночной дозор».

Mona

23 апреля. Big Twin Arena. 12+

Российская артистка лейблов RAAVA Music и VK Records приедет в Казань с концертом, который был запланирован еще 5 декабря 2025 года. Mona известна по песням «Черная любовь», «Зари», «Мама говорила» и другим.

Feduk

26 апреля. Korston. 16+

Артист готовится отметить 15-летний юбилей творческой карьеры масштабным туром по России, где представит обновленное звучание своих хитов в сопровождении живого бэнда. В новой концертной программе артист объединит хиты с треками из предстоящего альбома «Веселая музыка».



Постановки

Ночь ее откровений

3 апреля. КЦ «Сайдаш». 16+

Авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом и детективным сюжетом рассказывает о том, как жизнь немолодого женатого бизнесмена переворачивается с ног на голову после легкой интрижки в баре с юной красавицей, у которой есть свои «скелеты в шкафу». Спектакль с музыкой, танцами в постановке Наталии Гараниной и невероятными спецэффектами, в нем сыграют звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова и Игорь Лифанов.

Скрипач на крыше

8 апреля. Театр им. Качалова. 12+

В спектакле представлена история жителей местечка Анатовка, где русские и евреи живут по соседству, а в центре повествования — семья Тевье-молочника и его дочерей, которые, несмотря на строгие традиции, выбирают собственный путь в жизни. Музыкально-драматическая постановка, насыщенная песнями, танцами и юмором, рассказывает о любви, национальном достоинстве и жизненных перипетиях.

Свидание на четверых

10 апреля. КЦ «Сайдаш». 16+

В постановке от Московского театра комедии «Свидание на четверых» нелетная погода запускает череду смешных и трогательных событий: в гостинице провинциального города из‑за задержки рейса оказываются вместе пассажиры самолета. Среди них столичная бизнес‑леди Марина, ее любовник Артем, деревенская женщина Зоя и ее ревнивый муж. Их неожиданные встречи и столкновения приводят к уморительным ситуациям и неожиданным поворотам событий. В спектакле играют Светлана Пермякова, Иван Моховиков, Екатерина Волкова и другие.

Тень

14 апреля. MOÑ. 18+

Разочарование в любви приводит главного героя к созданию психологических барьеров, которые защищают его от возможной боли, но при этом искажают его природную сущность. Спектакль Петра Шерешевского предлагает современное прочтение пьесы Шварца, перенося действие в новые обстоятельства и переосмысливая традиционный счастливый финал произведения.



Осенью 41-го

18 апреля. Театр им. Камала. Новое здание. 12+

История рассказывает о судьбах фронтовиков, которых навсегда связала встреча во время первого боевого столкновения осенью 1941 года. Несмотря на то, что их пути вскоре разошлись, это событие оставило неизгладимый след в их сердцах, а спустя годы, уже в мирное время, герои начинают поиски друг друга.

Ни дать, ни зять

18 апреля. КСК «Уникс». 16+

Звезды юмористического шоу с канала СТС «Уральские пельмени» впервые выйдут за рамки коротких скетчей и представят масштабную театральную комедию «Ни дать, ни зять!» в исполнении известных артистов московских театров. Постановка основана на реальных событиях и затрагивает знакомые каждому проблемы: квартирный вопрос, взаимоотношения поколений и извечный конфликт тещи с зятем.



Хуш, авылым/Я не вернусь

21 апреля. Театр им. Камала. Новое здание. 16+

Документальный спектакль на татарском языке исследует тему деревни как важнейшего мотива в татарской литературе и драматургии разных исторических эпох. Представление сопровождается синхронным переводом на русский и английский языки, что делает его доступным для широкой аудитории.

Бал воров

22 апреля. Театр им. Качалова. 12+

Уже почти сто лет на сцене идет комедия о банде воров, которые в курортном городке Виши пытаются обмануть богатую англичанку леди Хэф, но все идет не по плану. Зрителей ждет веселое представление с неожиданными поворотами сюжета, где через смех и иронию авторы доносят простую истину: настоящее счастье приносит только любовь.

Кремлевский оркестр и Дмитрий Певцов

27 апреля. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 12+

В основе проекта — литературно-музыкальный спектакль «В списках не значился» основанный на повести о 19-летнем защитнике Брестской крепости Николае Плужникове. Роль главного героя исполняет народный артист России Дмитрий Певцов, а музыкальное сопровождение обеспечивает Государственный Кремлевский оркестр под управлением Константина Чудовского. Особую атмосферу спектаклю придают документальные материалы из архивов Президентской библиотеки.

Дон Жуан

28 апреля. Театр им. Качалова. 18+

Спектакль Григория Дитятковского по комедии Жана-Батиста Мольера, построенный на принципах условности пространства и театральной игры между Дон Жуаном и его слугой Сганарелем, сопровождается музыкой Жана Рамо, Марэна Марэ и сицилийскими народными мелодиями, побуждая зрителей задуматься о природе ханжества, лицемерия, истины и нравственности.

Шоу и юмор

Чак-Чак шоу

1 апреля. КСК «Уникс». 16+

«Чак-Чак шоу» — бесплатное музыкально-театральное представление перед КСК «УНИКС», после которого состоится фестиваль с участием музыкальных коллективов, команд КВН и других артистов. В программе — конкурс на самую яркую «ЮмАрину», квновская разминка и выставка карикатур. Мероприятие станет стартом подготовки к большому фестивалю юмора 2027 года при участии редактора КВН Михаила Марфина и креативного продюсера Ильхама Рысаева.

Ромео и Джульетта

4 апреля. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 12+

Проект «Мастер и Маргарита» представляет собой сочетание рок-оперы и театральной драмы, где мистическая атмосфера произведения усиливается благодаря световому и танцевальному шоу. Спектакль, где рок-группа совместно с оркестром CGM Orchestra создает многогранное звучание, дополнен различными вокальными техниками — от академической до рок-вокала.

Илья Соболев

8 апреля. КРК «Пирамида». 18+

Популярный комик, актер и телеведущий Илья Соболев представляет новый стендап-концерт, где объединит абсурдный юмор и импровизации, раскрывая знакомые темы в неожиданном ключе. Важно: при входе потребуется предъявить оригинал паспорта.

CGM Orchestra. Музыка Людовико Эйнауди при свечах

12 апреля. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. 0+

Оркестр CGM Orchestra представляет программу произведений Людовико Эйнауди — самого востребованного композитора современной неоклассики, чьи мелодии звучат в известных фильмах «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников». Музыка Эйнауди, которую автор называет «коллективной медитацией», отличается терапевтическим эффектом.

Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе

24 апреля. Татнефть Арена. 0+

Team Tutberidze представляет ледовое шоу 2026 года с участием звезд российского фигурного катания — олимпийской чемпионки Алины Загитовой, Александры Трусовой, Аделии Петросян и Петра Гуменника. В программе — олимпийские программы, эксклюзивные постановки и премьеры.

Кирилл Мазур

26 апреля. КРК «Пирамида». 18+

Кирилл Мазур — финалист «Открытого микрофона» и резидент программы «Стендап» на ТНТ — представляет новую сольную программу «По семейным обстоятельствам», где через призму личного опыта рассказывает о семейной жизни. В своем выступлении 20-летний комик, уже ставший мужем и отцом, раскрывает темы ответственности и любви.

Шоу «Однажды в России»

27 апреля. КРК «Пирамида». 16+

Шоу «Однажды в России», представляющее собой сборник сатирических скетчей о повседневной жизни россиян, отмечает десятилетний юбилей. В новой программе коллектив продолжает исследовать актуальные темы через юмор, показывая обычных людей с их проблемами и комичными ситуациями.

Саша Малой

30 апреля. КЦ «Сайдаш». 18+

Саша Малой (настоящее имя Александр Раковских) — известный российский стендап-комик, отличающийся особой экспрессией и искренностью выступлений. Малой снимался в разных шоу: «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны». А еще снял два сольных концерта «Консьерто Вульгар» и совсем новый — «Падший ангел».



Выставки и лекции

Хранитель тайн: озеро Кабан

1—20 апреля. Национальный музей РТ. 6+

Выставка, посвященная истории озерной системы Кабана как важного природного и культурного ландшафта Казани. Экспозиция, входящая в цикл «Казань без окраин», раскрывает мифологию и социальную историю озера через легенды о ханском кладе и драконе Зиланте, а также демонстрирует редкие экспонаты — фрагмент деревянного водопровода XIX века и ящик для свечей 1902 года, связанные с историей завода братьев Крестовниковых.

Миг жизни. Пейзаж Романа Барьяхтара

3—30 апреля. Галерея современного искусства ГМИИ РТ. 0+

Выставка «Миг жизни. Пейзаж Романа Барьяхтара» представляет творчество самодеятельного художника из Кирова, выросшего в семье профессиональных художников и создающего свои работы преимущественно на пленэре. В своих пейзажах художник передает уникальную атмосферу Вятского края во все времена года.

Выставка Ильдара Нафиева «Путь без пути

1—19 апреля. Галерея современного искусства ГМИИ РТ. 0+

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открывается персональная выставка «Путь без пути» казанского художника Ильдара Нафиева, члена Союза художников Республики Татарстан с 2003 года. Экспозиция представит многогранное творчество мастера, работающего в различных техниках — графике, живописи и смешанной технике.

Лекция «Введение в ужас: кратко об искусстве»

8 апреля. ЦСК «Смена». 12+

Первая лекция цикла «Анатомия страха: от классических ужасов до современного искусства». Доцент кафедры зарубежной литературы КФУ, кандидат филологических наук Алексей Мелихов расскажет о природе страха в искусстве, причинах популярности страшных историй и эволюции жанра ужасов в литературе и кинематографе.

Лекция «Культурный код: наследие татар Узбекистана»

16 апреля. ЦСК «Смена». 12+

Лекция «Культурный код: наследие татар Узбекистана» в рамках параллельной программы выставки «Казань — Ташкент» представляет результаты масштабного исследования татарского культурного наследия Узбекистана. Доцент, кандидат филологических наук Азат Ахунов, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, расскажет о том, как полевые исследования и исторические документы помогают восстановить связь между поколениями и раскрыть общие культурные корни Казани и Ташкента.



Детям

Игра-квест «В поисках клада»

1—5 апреля. Казанский кремль. 6+

Игра-квест «В поисках клада» представляет собой альтернативный формат знакомства с Казанским кремлем, где участники в роли кладоискателей отправляются на поиски зашифрованных посланий по территории древней крепости. В ходе игры участники посещают знаковые места Кремля — Благовещенский собор, мечеть «Кул Шариф», Пушечный двор и башню Сююмбике, а в финале, найдя заветный сундук с кладом, делятся находкой между всеми участниками приключения. Квест для компаний от 10 человек.



Чучело. Квартирник



4 апреля. Театр на Горького, 13. 12+

В 1984 году фильм Ролана Быкова «Чучело», основанный на повести Владимира Железникова, впервые поднял тему школьной травли перед широкой аудиторией. Современная интерпретация истории в формате концерта-квартирника предлагает зрителям переосмыслить судьбу героини Лены Бессольцевой и задуматься над актуальными вопросами буллинга в современном обществе. После показа состоится обсуждение с педагогом-организатором.

Бременские музыканты



5 апреля. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 6+

Музыкальная сказка по мотивам братьев Гримм с композициями Геннадия Гладкова рассказывает историю Трубадура и его неунывающей компании — Осла, Пса, Кота и Петуха, знакомых зрителям по знаменитой песне «Ничего на свете лучше нету». Яркое представление с любимыми с детства мелодиями, красочными костюмами и талантливой игрой актеров привлекает зрителей всех возрастов.

Золушка

11 апреля. Экият. 6+

Классическая сказка о Золушке, мечтающей попасть на королевский бал. Музыкально-театральная постановка, насыщенная песнями и танцами, создает волшебную атмосферу и является участником престижных театральных фестивалей, включая «Ремесло» и «Белгородская забава».

Дети и эти

19 апреля. MOÑ. 6+

Семейный спектакль по рассказам Григория Остера представляет необычную историю о том, как взрослые, несмотря на свой возраст, ведут себя как дети — ленятся, капризничают и попадают в неприятности, в то время как их дети проявляют удивительную серьезность и ответственность. Постановка поднимает важный вопрос о том, насколько полезно посмотреть на себя со стороны через призму забавных ситуаций.

Капитанская дочка

28 апреля. Театр на Горького, 13. 12+

Спектакль Казанского ТЮЗа по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» представляет современную интерпретацию классического произведения, где раскрываются противоречивый образ Емельяна Пугачева и история любви Петра Гринева и Маши Мироновой.



Спорт

Три домашних матча УНИКСа...

1, 4, 7 апреля. Баскет-холл. 0+

УНИКС готовится к серии домашних матчей против команд нижней части турнирной таблицы регулярного чемпионата — «Самары» (1 апреля), «Уралмаша» (4 апреля) и «Автодора» (7 апреля), где он традиционно считается явным фаворитом. Но из-за того, что в команде не будет нескольких важных игроков, исход матчей может оказаться непредсказуемым. Подробнее о положении казанской баскетбольной команды сейчас — в репортаже с игры с «Локомотивом».

... и три домашних матча «Рубина»

11, 18, 25 апреля. Ак Барс Арена. 0+

После 22 туров чемпионата казанский «Рубин» набрал 30 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. В апреле команде предстоит сыграть три домашних матча в рамках 24, 25 и 27-го туров: против «Оренбурга», «Акрона» и ПФК ЦСКА. Игры с ними пройдут на «Ак Барс Арене» 11, 18 и 25 апреля соответственно.



