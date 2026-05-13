«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Локомотивом»

Казанцы восстановили паритет в финальной серии!

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» добыл победу во втором матче финальной серии с «Локомотивом». Встреча в Ярославле завершилась со счетом 5:1.

На 7-й минуте первую шайбу в матче забил защитник Илья Карпухин — 0:1. Упрочил преимущество казанцев Митчелл Миллер на 16-й минуте — 0:2. В конце второго периода третий гол «Ак Барса» оформил Нэйтан Тодд — 0:3 на 38-й минуте.

До разгромного счет в Ярославле довел Митчелл Миллер — 0:4 на 50-й минуте. На 55-й минуте нападающий «Локомотива» Георгий Иванов сумел размочить счет в матче — 1:4.

Окончательный счет на последней минуте основного времени (60-я минута) установил Митчелл Миллер, оформивший хет-трик в матче, — 1:5.



Следующая игра между командами пройдет в Казани 15 мая. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.





Евгений Романов