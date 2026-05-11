Почти на равных: УНИКС вырвал победу у «Зенита» в овертайме первой игры полуфинала

Фото: Динар Фатыхов

Первая игра полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ в Казани завершилась победой УНИКСа в овертайме. Счет по итогам игры оказался трехзначным — 107:104.

Соперники по серии на протяжении всей игры не давали друг другу уйти вперед с большим отрывом. Особенно остро это выглядело в последней десятиминутке — команды поочередно вели в счете, а за 12 секунд до конца Дмитрий Кулагин вернул казанскую команду в игру, сделав счет 90:90. Итоги матча решались уже в пятиминутном овертайме.

Лидером по забитым мячам в команде УНИКСа стал Дишон Пьер, у которого 27 очков и три голевых передачи. Следом идет Джален Рейнольдс — 23 очка и 7 подборов. Замыкает тройку капитан команды — Дмитрий Кулагин. Он заработал для команды 18 очков.

Явными лидерами по очкам у «Зенита» стали Лука Шаманич и Георгий Жбанов — у первого 28 очков и 6 подборов, а у второго 23+7.

Следующая игра полуфинальной серии пройдет также в Казани 13 мая в 19:00 мск.

Наталья Жирнова