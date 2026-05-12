За золотую медаль на Паралимпиаде-2026 российским спортсменам дадут 5 миллионов

Как сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, кроме денег от государства, атлеты получат подарки от Олимпийского комитета и спонсоров

Правительство России определило, сколько получат наши спортсмены за медали на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Италии.

За золотую медаль спортсмен получит 5 миллионов рублей, за серебряную — 3 миллиона, за бронзовую — 2 миллиона. Столько же заплатят и тренерам чемпионов. Другие специалисты команд тоже получат премии, но их размер будет зависеть от общего числа завоеванных медалей. Как сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, кроме денег от государства, атлеты получат подарки от Олимпийского комитета и спонсоров.

На Олимпиаде в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал «серебро» в спринте. На Паралимпиаде российские спортсмены взяли 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, войдя в тройку сильнейших команд.

Наталья Жирнова