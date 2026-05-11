«Ак Барс» начал с поражения финальную серию с «Локомотивом»

Александр Радулов забросил первую шайбу «Локомотива» в финальном противостоянии с «Ак Барсом». Экс-капитан казанцев передал привет «бывшим»

«Ак Барс» начал с поражения финальную серию плей-офф Кубка Гагарина против «Локомотива». Встреча в Ярославле завершилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

Первый гол в матче был забит Александром Радуловым на 21-й минуте. Нападающий переправил шайбу мимо Тимура Билялова после броска Егора Сурина — 1:0. Менее чем через минуту Максим Березкин в быстрой атаке упрочил преимущество «Локомотива» — 2:0.

На 35-й минуте в большинстве ярославцы забросили третью шайбу. Байрон Фрэз удачно подкараулил отскок после броска Александра Радулова, отправив шайбу в пустой угол ворот «Ак Барса» — 3:0

Гол престижа казанцы оформили в неравных составах (5х4) на 47-й минуте. Забил защитник Митчелл Миллер, в ассистентах — Артем Галимов и Александр Хмелевский — 3:1.

Следующий матч серии команды проведут в Ярославле 13 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Евгений Романов