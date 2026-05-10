«Рубин» намерен выкупить контракт Начо у «Сочи» по окончании сезона

По данным «Реального времени», в казанском клубе довольны игрой чилийского футболиста

Фото: Артем Дергунов

«Рубин» намерен выкупить контракт полузащитника Игнасио Сааведры Начо у «Сочи» по окончании сезона, сообщают источники «Реального времени». Вторую половину сезона футболист проводит в аренде в казанском клубе.

По данным нашего источника, в «Рубине» довольны игрой Начо, также к нему нет претензий у главного тренера Франка Артиги. Выкуп контракта у «Сочи» может обойтись казанскому клубу в сумму около 1 млн евро.

«Рубин» арендовал Начо в феврале на остаток нынешнего сезона с приоритетным правом выкупа. Официально о полноценном трансфере чилийского полузащитника стороны могут объявить ближе к июню.

Начо в составе «Рубина» провел девять матчей, в которых не отметился голевыми действиями. В четырех играх за казанцев футболист сыграл все 90 минут. Также этой весной Начо сыграл два товарищеских матча за сборную Чили.

Зульфат Шафигуллин