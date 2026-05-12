Белорусские пятиборцы снова будут выступать под национальным флагом

UIPM отменил санкции для белорусских атлетов, однако российские атлеты по-прежнему будут выступать в нейтральном статусе

Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение о снятии всех ограничений с белорусских спортсменов. Однако российские атлеты по-прежнему будут выступать в нейтральном статусе.

Согласно официальному заявлению UIPM, белорусские спортсмены получат право выступать под национальным флагом и с гимном своей страны на всех предстоящих соревнованиях организации. Исключение составит только предстоящий Кубок мира в болгарском Пазарджике, который пройдет с 13 по 18 мая.

Белорусская федерация современного пятиборья сможет направить своих атлетов на международные старты начиная с Кубка мира в Будапеште. Соревнования в венгерской столице запланированы на период с 9 по 13 июня.

Напомним, что ранее МОК сохранил отстранение Олимпийского комитета России. При этом комитет отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов. Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление российских спортсменов в правах на международной арене продолжится.



Наталья Жирнова