Футболистов казанского «Рубина» не оказалось в расширенном списке сборной России

Также не включен в состав вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов

Стал известен расширенный список сборной России на товарищеские матчи в мае — июне. В состав не попали игроки «Рубина», а также вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов.

В предстоящую международную паузу сборная России сыграет три товарищеских матча — с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Всего в расширенный список попали четыре вратаря, 12 защитников, 16 полузащитников и четыре нападающих. В том числе экс-футболист юношеских сборных Англии хавбек «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.

В апреле и мае «Рубин» провел семь матчей, в которых одержал три победы, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. Вратарь казанцев Евгений Ставер не пропустил в пяти играх из семи, а защитник Никита Лобов дважды был признан лучшим игроком встречи. Несмотря на это, тренерский штаб Валерия Карпина оставил без внимания футболистов «Рубина».

Зульфат Шафигуллин