«Зенит» ответил УНИКСу и забрал победу во втором полуфинальном матче со счетом 78:69

В казанском «Баскет-холле» вторая игра 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКСа против «Зенита» завершилась победой петербуржцев со счетом 78:69. Счет в серии — 1:1.

Игра оказалась менее результативной, чем первая встреча соперников по полуфиналу.

Лидером по эффективности и по очкам в УНИКСе стал Джален Рейнольдс — за игру он набрал 24 очка, совершил семь подборов и две голевых передачи. Топ-3 игроков матча у Казани составили легионеры — на втором месте Пэрис Ли, у которого 13 очков и 5 голевых передач. На третьем MVP прошлой игры 11 очков и три перехвата.

У «Зенита» в лидерах Джонни Джузэнг — 20 очков и две голевые передачи. У игрока были реализованы все двух— и трехочковые броски. Также отличились Андре Роберсон и Андрей Мартюк — 11 очков и 9 подборов у каждого.

Теперь команды отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют два матча — 17 и 19 мая на КСК «Арена». Если противостояние не завершится к этому моменту, пятая встреча пройдет 22 мая в 19:00 в Казани. Шестой матч, при необходимости, запланирован на 25 мая в Санкт‑Петербурге. Решающая седьмая игра, если она потребуется для определения финалиста, состоится 28 мая в 19:00 на домашней площадке УНИКСа.

Наталья Жирнова