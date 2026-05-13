Перасович — о подготовке УНИКСа к следующему матчу полуфинала: «Нам нужно привести игроков в хорошую форму»

Вторую игру против «Зенита» в серии 1/2 плей-офф казанцы уступили со счетом 69:78

Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович поделился мыслями о предстоящей игре в Санкт-Петербурге против «Зенита» в 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ. По словам наставника, команде необходимо тщательно проанализировать прошедшую встречу и определить направления для улучшения игры.

Основной проблемой в последнем матче, которую казанцы уступили со счетом 69:78, тренер назвал сложности в нападении — команда испытывала серьезные трудности с реализацией бросков.

— Нам нужно привести игроков в хорошую форму. Очевидно, что сегодня нападение не задалось, никак не могли забить. Наверное, это такой компонент, который достаточно сложно будет взять и исправить, тем не менее нам нужно находить решение, — рассказал Велимир Перасович.

Тренерский штаб УНИКСа проведет детальный разбор игры и разработает стратегию подготовки к выездным матчам.

