Перасович — о подготовке УНИКСа к следующему матчу полуфинала: «Нам нужно привести игроков в хорошую форму»
Вторую игру против «Зенита» в серии 1/2 плей-офф казанцы уступили со счетом 69:78
Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович поделился мыслями о предстоящей игре в Санкт-Петербурге против «Зенита» в 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ. По словам наставника, команде необходимо тщательно проанализировать прошедшую встречу и определить направления для улучшения игры.
Основной проблемой в последнем матче, которую казанцы уступили со счетом 69:78, тренер назвал сложности в нападении — команда испытывала серьезные трудности с реализацией бросков.
— Нам нужно привести игроков в хорошую форму. Очевидно, что сегодня нападение не задалось, никак не могли забить. Наверное, это такой компонент, который достаточно сложно будет взять и исправить, тем не менее нам нужно находить решение, — рассказал Велимир Перасович.
Тренерский штаб УНИКСа проведет детальный разбор игры и разработает стратегию подготовки к выездным матчам.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».