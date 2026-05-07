МОК сохранил отстранение Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет оставил в силе решение о приостановке членства Олимпийского комитета России. Такое решение было принято на заседании исполкома МОК 6—7 мая.

При этом комитет отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

— Ситуация с Олимпийским комитетом России (ОКР) отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси. НОК Беларуси имеет хорошую репутацию и соблюдает Олимпийскую хартию. ОКР вел конструктивный диалог с МОК по поводу своего отстранения, но оно остается в силе до тех пор, пока Комиссия МОК по правовым вопросам продолжает рассматривать этот вопрос, — сказано в заявлении.

Напомним, что в октябре 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в его состав региональных олимпийских советов новых территорий. В ответ ОКР изменил устав и исключил всех региональных членов. В январе 2025 года организация уведомила МОК об устранении всех юридических препятствий, однако комиссия МОК по правовым вопросам продолжает рассматривать этот вопрос.

Единственное послабление, которое было сделано для российских спортсменов, — это разрешение участвовать в юношеских соревнованиях, рекомендованное исполкомом МОК 11 декабря. Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление российских спортсменов в правах на международной арене продолжится.

Наталья Жирнова