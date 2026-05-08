Казанский «Рубин» получил лицензию РФС на следующий сезон
Документы одобрили 20 клубам для участия в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) выдал футбольным клубам лицензии РФС I / УЕФА. В частности, лицензию РФС I получил казанский «Рубин», сообщается на сайте организации.
Документы выданы всего 20 клубам:
- «Краснодар» (Краснодар) — лицензия РФС I и УЕФА;
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский;
- ЦСКА (Москва) — лицензия РФС I и УЕФА;
- «Спартак-Москва» (Москва) — лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский;
- «Динамо-Москва» (Москва) — лицензия РФС I и УЕФА;
- «Локомотив» (Москва) — лицензия РФС I и УЕФА;
- «Балтика» (Калининград) — лицензия РФС I и УЕФА;
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) — лицензия РФС I;
- «Крылья Советов» (Самара) — лицензия РФС I;
- «Акрон» (Тольятти) — лицензия РФС I;
- «Динамо» (Махачкала) — лицензия РФС I;
- «Рубин» (Казань) — лицензия РФС I;
- «Ахмат» (Грозный) — лицензия РФС I;
- «Оренбург» (Оренбург) — лицензия РФС I;
- «Пари НН» (Нижний Новгород) — лицензия РФС I;
- «Сочи» (Сочи) — лицензия РФС I;
- «Факел» (Воронеж) — лицензия РФС I;
- «Родина» (Москва) — лицензия РФС I;
- «Урал» (Екатеринбург) — лицензия РФС I;
- «Ротор» (Волгоград) — лицензия РФС I.
«Спартаку» (Кострома) и «Челябинску» отказали в выдаче лицензии РФС I в связи с отсутствием стадиона высшей или первой категории.
Напомним, матч «Рубина» включен в спортивную программу «КазаньФорума» в мае. Также в нее вошли чемпионат СНГ по национальной борьбе корэш и чемпионат России по прыжкам в воду.
