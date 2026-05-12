Якупов: «Нокаут «Ак Барса»? Нет, Гатиятулину не надо рубить с плеча»

Экс-генменеджер «Нефтехимика» высказался о первом матче финальной серии Кубка Гагарина

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Экс-генменеджер «Нефтехимика» Раиль Якупов высказался о первом матче «Ак Барса» против «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Стартовая игра финальной серии плей-офф завершилась победой ярославской команды со счетом 3:1.

По словам Якупова, «Ак Барсу» не нужны кардинальные перемены, чтобы переломить ход противостояния. Эксперт призвал Анвара Гатиятулина «не рубить с плеча».

— Итог матча не вызвал никакого удивления. Ничего страшного для «Ак Барса» не случилось, проигран бой, а не битва. Нокаут? Да нет его. Равная игра, шикарно действовали вратари, а в завершение Ярославль был сильнее. Не думаю, что «Ак Барсу» что-то нужно менять и уж тем более рубить с плеча. Просто завтра надо забить на одну больше, — сказал Якупов Metaratings.ru.

взято с сайта ak-bars.ru

Первые два матча финальной серии проходят в Ярославле из-за преимущества домашней площадки у «Локомотива». Ярославская команда выиграла Западную конференцию в регулярном чемпионате, «Ак Барс» занял третье место на Востоке.

Следующий матч финала состоится 13 мая в Ярославле в 19.00 по московскому времени. Затем команды переедут в Казань, где сыграют еще две встречи.

Зульфат Шафигуллин