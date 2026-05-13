Экс-наставник «Рубина» объяснил, почему Карпин не вызвал Ставера в сборную России

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал расширенный список сборной России и отсутствие в нем вратаря казанского клуба Евгения Ставера.

— Российская школа вратарей всегда была на высоком уровне. То, что у нас такая конкуренция среди голкиперов в РПЛ, только радует. А Женя Ставер свой шанс еще обязательно получит, — сказал Билялетдинов.

У сборной России на конец мая и начало июня запланировано три контрольных товарищеских матча — против Египта (28 мая, встреча пройдет в Каире), против Буркина-Фасо (5 июня, матч состоится в Волгограде) и против Тринидада и Тобаго (9 июня, место проведения игры — Калининград).



Евгений Романов