Маркус Бингэм — о полуфинальной серии УНИКСа против «Зенита»: «Мы намерены взять реванш»

Первый матч у команд состоится 11 мая в Казани

Фото: Артем Дергунов

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм рассказал пресс-службе клуба о настрое команды к полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ против «Зенита». Первый матч в рамках 1/2 плей-офф состоится 11 мая в Казани.

— Мы чувствуем себя хорошо. Начинаем серию дома, и у нас есть должок перед «Зенитом». Они победили в трех последних личных встречах, поэтому мы намерены взять реванш, — заявил баскетболист.

По словам спортсмена, команда провела качественную подготовку к серии: «Нам было важно узнать, кто победит в паре «Уралмаш» — «Зенит». Мы хорошо знаем питерскую команду, поскольку в нынешнем сезоне сыграли с ними шесть матчей в двух турнирах». После завершения четвертьфинальной стадии команда провела целую неделю подготовки. По словам спортсмена, игроки разобрали защитные схемы «Зенита».

Особое внимание баскетболист уделил ключевым факторам успеха в предстоящей серии.

— Агрессивная и самоотверженная игра, надежная защита, коммуникация между игроками. Понимаем, что полуфинал пройдет до четырех побед, следовательно, в теории мы можем провести семь матчей. Так что нельзя слишком расстраиваться после неудач или, напротив, переоценивать свои успехи в отдельных играх. Важно сохранять хладнокровие и спокойствие на протяжении всей серии, — заключил Бингэм.

Наталья Жирнова