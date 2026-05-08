«Мы разочарованы таким решением»: Кремль отреагировал на сохранение санкций для российских спортсменов от МОК

При этом комитет отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов

Россия разочарована решением Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить ограничения для российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Кремля по этому вопросу, сообщает «Интерфакс».

— Мы разочарованы этим решением, — отметил Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на сохранение санкций МОК в отношении российских атлетов.

Напомним, что МОК сохранил отстранение Олимпийского комитета России. При этом комитет отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов. Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление российских спортсменов в правах на международной арене продолжится.

Наталья Жирнова