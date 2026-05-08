«Мы разочарованы таким решением»: Кремль отреагировал на сохранение санкций для российских спортсменов от МОК

20:08, 08.05.2026

При этом комитет отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия разочарована решением Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить ограничения для российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Кремля по этому вопросу, сообщает «Интерфакс».

— Мы разочарованы этим решением, — отметил Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на сохранение санкций МОК в отношении российских атлетов.

Напомним, что МОК сохранил отстранение Олимпийского комитета России. При этом комитет отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов. Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление российских спортсменов в правах на международной арене продолжится.

Наталья Жирнова

