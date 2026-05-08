Игрок «Рубина» Даку: «Спартаку» надо опасаться нас, мы можем наказать их»

Лидер казанской команды поделился ожиданиями от матча против «красно-белых»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку заявил, что казанская команда способна обыграть «Спартак». Матч против «красно-белых» пройдет 11 мая в 17:30 мск в Москве.

— Всем известны сильные стороны «Спартака»: у них очень сильный состав и один из самых лучших игроков — это Эсекьель Барко. Но и им стоит нас опасаться, потому что мы сильная команда и мы можем наказать их, — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Реального времени».

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). От 3-го места команду отделяет два очка, от 1-го — 15 баллов. «Рубин» идет в таблице седьмым, отставая от «Спартака» на шесть очков.

Подробнее о подготовке «Рубина» в Казани к матчу со «Спартаком» читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин