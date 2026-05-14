Анвар Гатиятулин — после победы над «Локомотивом»: «Я отмечу всю команду»

Наставник «Ак Барса» — о выступлении своих подопечных во втором матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина против «Локомотива» на пресс-конференции подвел итоги победной для казанцев встречи (5:1).

— Прежде всего отмечу, что хорошо подготовились, добавили в тех компонентах, о которых говорили после первого матча: концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— В конце второго периода Дмитрий Яшкин провел сильную смену в своей зоне — блокированные броски, силовые, игра без клюшки. О чем это говорит и как такое влияет на команду?

— Я отмечу всю команду, это командная победа. Все ребята понимали, на какой стадии мы находимся и какие компоненты играют решающую роль. Это как пример самоотверженности, характера, игры друг за друга и друг на друга.

— Вы думали о том, чтобы заменить пару Фальковский — Карпухин? Карпухин забил, но почему вы все же их не тронули?

— Мы не принимаем эмоциональных решений, по плей-офф двигались одним составом, поэтому приняли решение снова так пойти. Вчера разобрали матч, пояснили ребятам, в чем можно прибавить. И сегодня мы прибавили в этих компонентах.

— Насколько сложно было в плане психологии не сбиться на пробросы и флипы, ведя в счете?

— Понимали, что и у нас будут отрезки с преимуществом, и у соперника. Важно правильно переключаться и принимать верные решения. Это часть игры, такие моменты мы тоже использовали.

— Насколько было важно в драках сохранить эмоции, но и не прогнуться в стычках?

— Мы всегда держим фокус на своей игре, отмечаем и положительные моменты, когда эмоции нужно направить в правильное русло. Понимаем, что это финал, эмоции перехлестывают. Но ничего выходящего за рамки не было, — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Серия между «Локомотивом» и «Ак Барсом» переезжает в Казань. Ближайшая встреча команд пройдет в столице Татарстана 15 мая.

Евгений Романов