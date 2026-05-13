Агент Сафонов прокомментировал вызов в сборную России 18-летнего Амира Ибрагимова

«Карпин хочет оценить потенциал Ибрагимова», — Сафонов — о вызове в сборную России 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Известный российский агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» оценил включение в расширенный состав сборной России по футболу 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

— Я думаю, что Карпин из любопытства хочет посмотреть на Амира Ибрагимова. О нем много говорят в прессе в восторженном ключе, пророчат ему большое будущее. Вот и хочет тренерский штаб сборной России оценить потенциал. Слышал, что Ибрагимов еще до конца не определился с выбором спортивного гражданства. Но если он сейчас сыграет за сборную России, ничего страшного для него не произойдет. Матчи же пройдут не под эгидой ФИФА и официальными не считаются, — сказал Сафонов.

В конце мая — начале июня сборная России проведет три товарищеских матча. Против Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня), Тринидада и Тобаго (9 июня).





Евгений Романов