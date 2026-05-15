Сегодня «Ак Барс» проведет третий матч финальной серии с «Локомотивом»
Первый казанский матч в финале Кубка Гагарина стартует сегодня в 19:00 по московскому времени
15 мая «Ак Барс» дома проведет третий матч серии Финала Кубка Гагарина против «Локомотива». Игра в «Татнефть Арене» начнется в 19:00.
Счет в серии равный, 1–1 (1:3, 5:1).
«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финале ярославцы оказались сильнее челябинского «Трактора».
«Ак Барс» последний раз брал Кубок Гагарина в 2018 году.
