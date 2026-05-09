Алексей Марченко: «У любого игрока, который выходит в финал, мотивация одна — выиграть Кубок»

Капитан «Ак Барса» поделился мыслями о сопернике по финалу Кубка Гагарина — ярославском «Локомотиве»

Фото: Динар Фатыхов

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина и ответил на вопросы о сопернике — ярославском «Локомотиве», за который выступал ранее. Его слова приводит корреспондент «Реального времени».

— Какими эмоциями наполнена команда перед финалом Кубка Гагарина?

— Для любого спортсмена финал — это пик сезона. Нужно отдать все силы для победы.

— Когда-то вы были капитаном «Локомотива». Испытываете какие-то особые ощущения перед серией?

— Конечно. В первую очередь это сильный соперник, который третий год подряд играет в финале. Ребята обученные, знают, что делать, поэтому надо быть готовыми к ним.

— Фантастическая развязка у соперника была в серии с «Авангардом». Следили за шестым-седьмым матчами?

— Думаю, в первую очередь для хоккея это здорово. Для Омска, конечно, не очень хорошо. В целом для хоккея классная серия получилась у команд, но сейчас уже неважно, счет в серии — 0–0.

— Команда будет добираться до Ярославля на поезде, это может вызвать какие-то трудности?

— Нет. Поедим, поспим, приедем, а там будет еще один день для подготовки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Достаточно эмоционально вы уходили из «Локомотива» — это уже в прошлом?

— Сейчас самое главное — настроиться. Это финал, здесь не до каких-то там околохоккейных дел. Просто чистый хоккей.

— Эти моменты могут стать дополнительной мотивацией?

— У любого игрока, который выходит в финал, мотивация одна — выиграть Кубок.

— «Авангард» старался в двух последних играх с «Локомотивом» отталкиваться от активных отрезков, как и «Ак Барс» с «Металлургом». Есть чем удивить соперника в этом плане или будете продолжать гнуть свою линию?

— Мы будем исходить из того, как мы играли ранее. Команда чуть больше похожа на минское «Динамо» — чуть больше опыта у них, ребята посильнее физически. Но рисунок игры примерно такой же.

— Лидерство «Ак Барса» по реализации бросков и блокированным броскам — это отражение игры команды прямо сейчас?

— Не знаю, тяжело сказать. Повторюсь, счет в серии — 0:0, там все начнется заново.

— Прослеживается тенденция, что «Ак Барс» становится сильнее от раунда к раунду. Внутри команды вы ощущаете, что становитесь сильнее?

— Думаю, что мы как коллектив очень хорошо выросли, но нам есть еще куда расти.

— Какие бреши есть у соперника?

— Посмотрим на играх.

Евгений Романов