Продажу билетов на финал Кубка России временно приостановили
Причина — перегруз системы на фоне высокого спроса
Билеты на суперфинал Фонбет — Кубка России по футболу между «Краснодаром» и «Спартаком» (Москва) временно перестали продавать из-за рекордного спроса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс афиша», реализующего билеты на игру.
Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры запланировано на 18:00 мск. Билеты на матч начали продавать в четверг. Самый бюджетный вариант обойдется в 900 рублей, а самый дорогой — 30 тыс. рублей.
— Продажа билетов на финал Кубка России временно приостановлена в связи с рекордным спросом, — говорится в сообщении.
Отмечается, что количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Система зафиксировала пик спроса. Однако в течение нескольких часов операторы намерены восстановить работу сайта и продажу билетов.
