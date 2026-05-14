Продажу билетов на финал Кубка России временно приостановили

Причина — перегруз системы на фоне высокого спроса

Фото: Зульфат Шафигуллин

Билеты на суперфинал Фонбет — Кубка России по футболу между «Краснодаром» и «Спартаком» (Москва) временно перестали продавать из-за рекордного спроса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс афиша», реализующего билеты на игру.

Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры запланировано на 18:00 мск. Билеты на матч начали продавать в четверг. Самый бюджетный вариант обойдется в 900 рублей, а самый дорогой — 30 тыс. рублей.

— Продажа билетов на финал Кубка России временно приостановлена в связи с рекордным спросом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Система зафиксировала пик спроса. Однако в течение нескольких часов операторы намерены восстановить работу сайта и продажу билетов.

Никита Егоров