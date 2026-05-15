«Ак Барс» огласил состав на третий матч серии с «Локомотивом»

18:08, 15.05.2026

Состав казанцев без изменений. В воротах — Тимур Билялов

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» огласил состав на третий матч финальной серии с ярославским «Локомотивом». Начало игры в Казани запланировано на 19:00 по московскому времени.

Вратарь: Тимур Билялов (запасной — Максим Арефьев).

Первое звено: Барабанов — Сафонов — Галимов (защитники: Лямкин — Миллер).

Второе звено: Хмелевский — Семенов — Тодд (защитники: Фальковский — Карпухин).

Третье звено: Денисенко — Фисенко — Яшкин (защитники: Терехов — Марченко).

Четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Пустозеров.

13-й нападающим заявлен Радэль Замалтдинов.

Евгений Романов

