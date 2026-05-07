Каток в селе Новошешминск за 600 млн рублей получил одобрение на строительство

Он входит в план Минстроя Татарстана по реализации спортивных объектов: в общей сложности, три запланированных катка готовы на 18%

Строительство катка в селе Новошешминск Новошешминского района Татарстана получил положительную госэкспертизу на строительство, следует из данных на сайте ЕГРЗ. По планам Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, он должен быть готов к концу года.

Объект входит в план Минстроя по реализации спортивных объектов: в общей сложности на дату 1 мая три запланированных катка готовы на 18%, сообщил Марат Айзатуллин на совещании. Крытые катки готовятся еще в поселках Аксубаево Аксубаевского района и Круглое поле Тукаевского района, а на все три спортивных объекта выделено 1,75 млрд рублей.

Согласно данным на сайте госзакупок, каток в Новошешминске обойдется республике в 600 млн рублей.

В ближайшие 4 года во всех муниципальных образованиях Татарстана появятся собственные ледовые арены. Программа строительства уже официально утверждена, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

