Потасовка одноклубников и разбитое лицо капитана: как УНИКС добивался победы над «Локомотивом»

Велимир Перасович подчеркнул, что игра его подопечных превзошла все ожидания

УНИКС смог добиться очередной победы над «Локомотивом-Кубанью» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Итоговый счет матча — 75:67, но все решила только последняя четверть. Постоянная борьба за инициативу и минимальный разрыв в счете спровоцировали открытый конфликт на паркете: Тай Брюэр и Денис Захаров едва не довели дело до драки, заставив сокомандников вмешаться в инцидент. О том, как казанцам ввосьмером удалось дожать соперника, — в материале «Реального времени».

Чему удивился Перасович в отсутствие четырех важнейших игроков?

Отсутствие травмированных игроков уже стало привычной частью официальных сообщений от УНИКСа. В этот раз к ранее заявленному списку — Алексей Швед, Пэрис Ли и Дишон Пьер — снова добавился Джален Рейнольдс.

В предыдущей игре, против «Зенита», американец провел на площадке 16 минут согласно рекомендациям врачей, однако это лишь усугубило его травму.

Для «Локомотива» это стало серьезной проблемой: команда готовилась к противостоянию с казанским центровым, но планы не оправдались, как подтвердил Томислав Томович. По словам тренера, причина поражения кроется в том, что его подопечные «не были умны в важных моментах и не держали ритм игры».

При этом Велимир Перасович отметил, что его игроки сегодня проявили себя лучше, чем он ожидал.

— Отмечу наше большое количество трехочковых бросков, что в целом для нас нетипично. Мы 15 раз попали из-за дуги против 11 бросков с ближней дистанции.

При этом реализация трехочковых бросков у «Локо» оказалась на минимальном уровне: команда реализовала лишь два попадания из 14 попыток — всего 14,3%. На исход неудачного матча повлияло и отсутствие Алена Хаджибеговича, получившего травму в Самаре.

«Если за мной следить, то у меня 55 конфликтов»

В матче лидер менялся 19 раз — это доказало, что явного фаворита в игре не было. В первой половине счет сравнивался целых шесть раз.

Казанцы делали ставку на трехочковые, в то время как игроки «Локомотива» набирали много очков за счет быстрых атак. Решающим моментом перед большим перерывом стало дальнее попадание Дмитрия Кулагина — благодаря ему УНИКС вышел вперед со счетом 39:38.

Именно тогда произошел самый эмоциональный эпизод матча: в коридоре по пути к раздевалкам Тай Брюэр вступил в конфликт с Денисом Захаровым, и одноклубникам пришлось их разнимать. Главный тренер Перасович прокомментировал ситуацию, назвав произошедшее игровым моментом — по его словам, игроки просто не поделили мяч.

— Если вообще за мной следить, то у меня 55 конфликтов. Я когда говорю, я вообще очень конфликтный, — пошутил рулевой казанцев, указав, что все случилось без «черной крови».

Остывший Брюэр тоже заверил, что никакого конфликта не было: «That's my guy!»

В последнюю десятиминутку чудо творил форвард Андрей Лопатин

Возвращаясь к ходу матча, после третьей четверти УНИКС снова вышел вперед с минимальным преимуществом — всего в одно очко. Решающую роль сыграли два точных штрафных броска Майка Мура, благодаря которым счет стал 57:56 в пользу «Локо».

Исход встречи определился лишь в заключительной стадии игры. Настоящим героем этой фазы матча стал Андрей Лопатин: форвард хозяев набрал 7 очков подряд. После его трехочкового броска за полторы минуты до финальной сирены преимущество казанцев выросло до +5 — счет составил 71:66.

В одном из эпизодов Дмитрий Кулагин столкнулся с Квитковских и, падая, разбил бровь о Винса Хантера. Капитан покинул площадку с кровоточащей раной, но уже через пару минут вернулся в игру и принес УНИКСу последние два очка. Экс-казанец Винс Хантер предпринял две попытки броска, еще одну выполнил Патрик Миллер — но все атаки оказались неудачными. В итоге УНИКС в четвертый раз одержал победу над «Локомотивом».

Ближайшие соперники УНИКСа — аутсайдеры и середняки турнирной таблицы: «Самара», «Уралмаш» и «Автодор». В обычных условиях казанцы считались бы явными фаворитами этих встреч, однако текущая ситуация осложняется отсутствием ключевых игроков. Тем не менее Тай Брюэр подчеркнул, что команда не собирается недооценивать оппонентов: УНИКС будет готовиться к этим матчам с той же самоотдачей, что и к играм против ЦСКА или «Зенита».

Статистика встречи:

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 75:67 (16:17, 23:21, 18:18, 18:11).

Лидеры казанцев: Андрей Лопатин (18 + 8 подборов), Тай Брюэр (17), Дмитрий Кулагин (14 + 5 подборов), Маркус Бингэм (10 + 5 подборов).

Лидеры краснодарцев: Патрик Миллер (19 + 8 передач + 5 подборов), Винс Хантер (11 + 6 подборов), Кирилл Темиров (11).