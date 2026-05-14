«Рубин» представил новую форму для последнего матча сезона

Казанский футбольный клуб «Рубин» готовится к проведению последнего матча текущего сезона в специальной форме. Игра приурочена к празднованию Дня химика и станет уже четвертым подобным мероприятием.

Особенностью новой экипировки стал слоган «Между нами химия», размещенный на воротнике. Этот девиз символизирует связь, энергию и общую формулу города. Еще одной деталью формы стало размещение на спинах игроков химических элементов периодической таблицы, соответствующих их игровым номерам. Дизайн формы выполнен в нежно-мятном цвете.

«Рубин» в матче 29-го тура РПЛ проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 1:2. В связи с поражением казанцы уже точно не поднимутся выше седьмого места в таблице чемпионата.



Наталья Жирнова