«Нас ждет интересная серия»: сегодня УНИКС сыграет в первой игре полуфинала против «Зенита»

Фото: Динар Фатыхов

В начале мая УНИКС всухую забрал серию 1/4 плей-офф Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ, и спустя больше чем неделю команда возвращается в игру: 11 мая казанцы сыграют первый матч полуфинальной серии против «Зенита» в 18:00 мск на паркете казанского «Баскет-холла».

УНИКС будет играть дома, что дает команде преимущество: в текущем сезоне казанцы одержали 20 побед при всего 2 поражениях на своей арене. «Зенит», в свою очередь, тоже хорошо играет в гостях, победив в 16 из 22 матчей.

В первом раунде плей-офф УНИКС уверенно разобрался с МБА-МАИ в трех матчах, не позволив сопернику набрать более 63 очков ни в одной из игр. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Зенит» начал плей-офф с неожиданного поражения от «Уралмаша», но затем сумел собраться и выиграл три следующих матча серии. Особую роль в успехах питерской команды сыграл американский форвард Андре Роберсон.

— Мы весь сезон шли к плей-офф, бились за него. Но три последних матча с «Зенитом» оставили неприятный осадок, ведь они легко обыгрывали нас. Рассчитываем, что сейчас мы подготовлены гораздо лучше. Постараемся показать более качественный баскетбол, чем в предыдущих играх с питерской командой. Уверен, нас ждет интересная серия, — поделился перед началом серии главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

В этом сезоне команды уже сыграли шесть матчей. УНИКС выиграл три игры с большим перевесом, но «Зенит» ответил двумя победами в Казани и одной в Санкт-Петербурге. С 2014 года УНИКС лидирует в противостоянии со счетом 26-24.

Наталья Жирнова