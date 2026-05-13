FIVB сняла ограничения с белорусских волейболистов
Допуск получен как для классических, так и для пляжных сборных команд всех возрастных категорий
Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске белорусских национальных сборных к участию в международных соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Белоруссии в своем телеграм-канале.
Решение было официально подтверждено письмом президента FIVB Фабио Азеведо, направленным в адрес Белорусской федерации волейбола (БФВ). В документе отмечается, что допуск получен как для классических, так и для пляжных сборных команд всех возрастных категорий.
В БФВ подчеркнули, что ожидают аналогичного решения от Европейской конфедерации волейбола (CEV). Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов, сохранив санкции для России. В контексте волейбола информация о допуске российских спортсменов также отсутствует.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».