FIVB сняла ограничения с белорусских волейболистов

Допуск получен как для классических, так и для пляжных сборных команд всех возрастных категорий

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске белорусских национальных сборных к участию в международных соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Белоруссии в своем телеграм-канале.

Решение было официально подтверждено письмом президента FIVB Фабио Азеведо, направленным в адрес Белорусской федерации волейбола (БФВ). В документе отмечается, что допуск получен как для классических, так и для пляжных сборных команд всех возрастных категорий.

В БФВ подчеркнули, что ожидают аналогичного решения от Европейской конфедерации волейбола (CEV). Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов, сохранив санкции для России. В контексте волейбола информация о допуске российских спортсменов также отсутствует.



Наталья Жирнова