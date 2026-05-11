«Ак Барс» объявил состав на первый матч финала с «Локомотивом»
Встреча в Ярославле начнется в 14.30 по московскому времени
«Ак Барс» объявил состав на первый матч финала с «Локомотивом» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Ярославле начнется в 14.30 по московскому времени.
Тренерский штаб Анвара Гатиятулина оставил без изменений состав, который играл в последних матчах в плей-офф. В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов.
В прямом эфире матч из Ярославля покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 14.30 по мск. Также встречу можно будет посмотреть на местных ТНВ и «ТНВ-Планета».
Ранее «Ак Барс» в полуфинале в пяти матчах обыграл «Металлург» (4:1), «Локомотив» оказался сильнее «Авангарда» (4:3).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».