Матвей Сафонов и экс-нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия помогли ПСЖ завоевать чемпионство Франции

Парижский футбольный клуб досрочно завоевал титул, одержав важную победу над «Лансом» со счетом 2:0 в выездном матче

Парижский футбольный клуб ПСЖ досрочно завоевал титул чемпиона Франции, одержав важную победу над «Лансом» со счетом 2:0 в выездном матче. Эта победа позволила команде обеспечить себе первое место в турнирной таблице.

В составе победителей отличились экс-нападающий казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия, забивший на 29-й минуте, и Ибраим Мбайе, поразивший ворота в компенсированное время. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел хороший матч, совершив 8 сейвов.



После этой победы «ПСЖ» набрал 76 очков и стал недосягаемым для «Ланса», имеющего в своем активе 67 очков. Парижане в пятый раз подряд и в общей сложности в 14-й раз в истории стали чемпионами Франции.

Матвей Сафонов стал первым российским футболистом в истории, завоевавшим титул чемпиона Франции дважды. Вратарь, перешедший в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года, провел в текущем сезоне 15 матчей в чемпионате, в девяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что «Рубин» в матче 29-го тура РПЛ проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 1:2. В связи с поражением казанцы уже точно не поднимутся выше седьмого места в таблице чемпионата.

Наталья Жирнова