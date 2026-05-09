Григорий Денисенко: «Детали будут очень важны. Кто будет лучше в них, тот выиграет серию»

Нападающий «Ак Барса» — об игре с ярославским «Локомотивом»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко поделился ожиданиями перед первой игрой финала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».



— Есть ли у вас какие-то личные истории перед матчами с «Локомотивом»?

— Нет, ничего личного, это хоккей. Готовлю голову на боевую финальную серию.

— Как идет подготовка к финалу?

— Уже на опыте, после первых двух раундов тоже были недельные паузы, для нас это нормально. Знаем программу, ничего не меняли, все нормально.

— Следили за последними матчами соперника? Может, есть мысли, как их остановить.

— Если честно, не смотрел, фокусируюсь на себе и на командных действиях. Без разницы, в какой хоккей они играют, будем отталкиваться от себя.

— «Ак Барс», скорее всего, будет добираться на поезде до Ярославля. Вызовет ли это какие-то сложности?

— Нет, отдельный вагон, прямой до Ярославля. Поедим, выспимся, будем готовы, потренируемся и выйдем на игру.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Насколько сильно вдохновляет тренироваться при полных трибунах?

— Конечно, всегда приятно тренироваться при болельщиках, спасибо им огромное, что они приходят и болеют за нас. Будем стараться радовать их.

— Какие-то связи у вас остались с игроками «Локомотива»?

— Конечно, почти вся команда, мы вместе играли и росли. Но на льду друзей нет, а вне его мы все товарищи.

— Будете как-то подсказывать, как действовать с отдельными игроками соперника?

— Да нет, уже пять лет меня в той команде не было, так что тренерский штаб лучше знает их.

— Стилистически ваши команды похожи.

— Ну да, две такие габаритные и мощные команды, похожие. Детали будут очень важны. Кто будет лучше в них, тот выиграет серию.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал подготовку к матчу с «Локомотивом».

— Мандража нет. Мы были в разных ситуациях, по-разному складывались серии. В предыдущих сериях приходилось включать волевые качества. Да, по счету они получились примерно равными, но по накалу все было «от ножа».



Евгений Романов