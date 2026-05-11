Рейнольдс стал лучшим «шестым» в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ, Бингэм — лучшим новичком

Два игрока казанского УНИКСа стали обладателями индивидуальных наград по итогам сезона-2025/26 Единой Лиги ВТБ. Центровой Джален Рейнольдс признан лучшим «шестым» игроком чемпионата, а его партнер по команде Маркус Бингэм удостоен звания лучшего дебютанта сезона. Это стало известно перед победным матчем в полуфинале против «Зенита».

Рейнольдс, выступающий в роли запасного центрового, продемонстрировал впечатляющую статистику в 39 матчах сезона. Его средние показатели составили 18,6 очка, 5,5 подбора, 2,7 передачи и 1,4 перехвата за 22 минуты на площадке. В борьбе за звание лучшего резервного игрока американец опередил Джеремайю Мартина из «Локомотива-Кубань» и Каспера Уэйра из ЦСКА.

Не менее успешно выступил Маркус Бингэм, для которого этот сезон стал первым в Лиге. За 43 матча он показал результативность в 15,5 очка, 7,2 подбора, 1,8 блок-шота, 1,3 перехвата и 1,1 передачи в среднем за 26,5 минуты игрового времени. Бингэм обошел в борьбе за звание лучшего новичка форварда Данило Тасича из «Енисея» и центрового Алена Хаджибеговича, выступавшего за «Автодор» и «Локомотив-Кубань».

Наталья Жирнова