Анвар Гатиятулин назвал причины поражения «Локомотиву» в первом матче серии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции по завершении игры с «Локомотивом» назвал причины поражения своей команды.

В первом матче финала Кубка Гагарина казанцы уступили ярославцам со счетом 1:3.

— Чувствовалось, что пауза сказалась на тонусе команды. Или были другие причины?

— Нужно в любых обстоятельствах быть готовыми к матчу.

— Пара Фальковский — Карпухин провела не лучший матч. Вы планируете делать изменения в сочетаниях после одной игры?

— Посмотрим. Я не раз говорил о наших принципах. Проанализируем игру, потому что и хороших моментов было достаточно. Наверное, потеряли концентрацию. Первый гол пропустили с подставления, потом побежали отыгрываться — пропустили контратаку, чем воспользовался соперник. Посмотрим, подумаем, примем решение.

— Вы взяли тайм-аут, чтобы сбить атакующий натиск соперника?

— Да, пропустили два гола, нужно было ребят немножко успокоить, чтобы эмоции не перехлестывали.

— Какие у вас ощущения после вашего первого матча в финале Кубка Гагарина?

— Примерно понимали, что будет такая игра, готовились. Мы прошли долгий путь, хотим показывать свой лучший хоккей, готовились к серии таким образом.

— Со стороны показалось, что вы оказались на месте «Металлурга» и минского «Динамо» — против вас плотно играли в обороне.

— Я не соглашусь, первый период показал, что и мы подавили эмоции соперника. Начало второго — про что я и сказал, важно не терять концентрацию на протяжении всего матча. Мы по сезону готовились так, что не важно, как сложилась предыдущая смена или игра. Надо выходить на следующую с предельной концентрацией.

— Вы согласны, что у вашей команды в плей-офф не выработалась привычка отыгрываться? В большинстве матчей вы открывали счет.

— В каждой серии плей-офф у нас был соперник с разным стилем игры. В каждой серии приходилось показывать волевые качества, в том числе и отыгрываться приходилось. Мы готовились и готовы к разным сценариям.

— Александр Радулов сделал игру во втором периоде, а в концовке первого у него была стычка с Григорием Денисенко. Ваш игрок мог как-то зацепить Радулова, чем повредил в итоге команде?

— Я понимаю, почему звучат вопросы про Александра. Да, индивидуальности важны, но и у нас, и у соперника играет команда. Результат определяют именно командные действия, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанцев.

Следующий матч между «Ак Барсом» и «Локомотивом» состоится в Ярославле 13 мая.

Евгений Романов